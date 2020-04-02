الاقتصاد النيابية توضح تأثير انهيار أسعار النفط على ميزانية العراق

2020/04/02 | 17:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رأت عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الخميس، أن انهيار أسعار النفط سيؤثر سلباً على الموازنة الاستثمارية دون أن يترك تداعيات على صرف رواتب الموظفين.

وقالت عضو اللجنة ديلان غفور في تصريح خاص لشفق نيوز، إن "الحكومة تعتمد على إيرادات بيع النفط لبناء الموازنة العامة للدولة العراقية بنسبة 95 في المئة".

وأشارت إلى أن "نصف الأموال المخصصة في الموازنة تصرف كرواتب لموظفي الدولة، والنصف الأخر كمشاريع استثمارية أو غيرها".

وأضاف أن "انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية يؤثر سلبا على الموازنة الاستثمارية، الا انه لا يؤثر على صرف رواتب الموظفين".

ودعا غفور، الحكومة، إلى "الاتجاه إلى القطاعات الصناعية والزراعية وعدم اعتمادها على النفط في بناء الموازنات العامة".

وفي وقت سابق الخميس، قالت منظمة "أوبك"، إن سعر النفط في سلتها اليومية هبط إلى 16.87 دولارا للبرميل في الأول من شهر أبريل الجاري، انخفاضا من 22.61 دولار في اليوم السابق له.

وفقد العراق نحو 2 مليار دولار من إيرادات بيع النفط في شهر آذار/مارس الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه جراء انهيار أسعار النفط بفعل أزمة كورونا التي تجتاح العالم.

إذ بلغت إيرادات صادرات النفط العراقي نحو 3 مليارات دولار في الشهر الماضي مقارنة مع 5 مليارات دولار في الشهر الذي سبقه.

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