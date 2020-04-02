الحكومة تدرس منح 30 الف دينار لكل عراقي ليس لديه راتب

2020/04/02 | 17:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت خلية الازمة النيابية، يوم الخميس، حزمة توصيات قالت إن من شأنها تطمين الشرائح المستضعفة خلال الظرف الحالي، فيما أكد وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي إمكانية منح ٣٠ الف دينار لكل فرد عراقي لا يتقاضى اي راتب من الدولة.ودعت خلية الازمة النيابية مجلس الوزراء ووزير التخطيط إلى "إطلاق منحة عاجلة لكل فرد عراقي، وطالبت الحكومة بعدم استيفاء اجور الكهرباء للمواطنين هذا العام".كما طلبت الخلية الأزمة من الحكومة "إنشاء حساب للتكافل الاجتماعي يشمل النواب والوزراء وجميع الدرجات الخاصة"، مشددة على "إطلاق كل الاعفاءات المتاحة لاستيراد المواد الغذائية والزراعية لسد الاحتياج الكامل للمواطن".وطالبت الخلية مجلس الوزراء بـ"إعفاء الشركات والفلاحين والمزارعين المتعاقدين لعام ٢٠٢٠ وفق كافة القوانين من بدلات الايجار، إضافة إلى تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة بحق المقترضين من المصرف الزراعي".من جانبه أكد وزير التخطيط نروي الدليمي خلال اجتماع خلية الأزمة النيابية "امكانية دفع مبلغ ٣٠ الف دينار على ١٠ عشرة ملايين فرد عراقي لا يتقاضون اي راتب من الدولة".

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