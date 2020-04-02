المصرف العراقي للتجارة يعلن عن زيادة رأسماله الى ثلاثة مليارات دولار

2020/04/02 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI) عن زيادة جديدة لرأس ماله تضيف له المزيد من القوة تماشياً مع رؤيته الاستراتيجية للسنوات 2020-2023.فقد قام المصرف العراقي للتجارة بزيادة رأسماله من 2.3 مليار دولار (2.7 تريليون دينار عراقي) إلــــى 3 مليارات دولار (3.5 تريليون دينار عراقي) في ضوء نتائج اعماله للسنة 2019 بعد تدقيقها من قبل شركة التدقيق الدولية ارنست اند يونغ (E&Y) واستناداً لموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي.علماً بأن المصرف العراقي للتجارة كان قد حقق نمواً كبيراً في ايراداته للسنة المالية المنتهية 31/12/2019 حيث بلغت 708 مليون دولار (837 مليار دينار عراقي) بــزيــادة بـنـسـبـة 12% عن السنة السابقة وبصافي ربح بلغ 556 مليون دولار (657 مليار دينار عراقي) بزيادة بنسبة 68٪ عن السنة السابقة.كما حقق الـمـصـرف نـمـواً إجمالياً في أصـولـه بلغ 29 مليار دولار (34 تريليون دينار عراقي) بزيادة بنسبة 27٪ عن السنة السابقة.وبهذه المناسبة صرح السيد “فيصل الهيمص” رئيس المصرف العراقي للتجارة و رئيس مجلس الإدارة: “إن زيادة رأس المال التي أعلنا عنها اليوم هي خطوة مهمة لتقوية القاعدة المالية للمصرف من شأنها تعزيز قدرتنا على تنفيذ خطتنا الإستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة وزيادة ايراداتنا وارباحنا”.وتعد هذه الزيادة في رأس مال المصرف، الاكبر في تاريخه منذ انشائه في السنة 2003.

هذا وقد اضاف السيد الهيمص: “قمنا بالعديد من الإنجازات في السنوات الأخيرة ومع ذلك فأن الطريق امامنا طويل، لان هدفنا الاسمئ هو تحسين حال المجتمع العراقي والنهوض به وذلك ولا شك هو صميم مسؤوليتنا الاجتماعية التي نعمل من اجلها”.وفي السياق نفسه قام المصرف العراقي للتجارة بتحويل 20٪ من ارباحه للسنة 2019 وبما يعادل 111 مليون دولار (131 مليار دينارعراقي) إلى الخزينة العامة للدولة استناداً لموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي.ومن الجدير بالذكر بأن المصرف العراقي للتجارة افتتح أول فرع له خارج العراق في السنة السابقة 2019 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعتزم ايضاً ترقية مكتبه التمثيلي في دولة الامارات العربية المتحدة/ سوق أبوظبي العالمي لتمكينه من القيام بالاستشارات وإدارة الاستثمارات.

نبذة عن المصرف العراقي للتجارة:تأسس المصرف العراقي للتجارة في عام 2003 ويعد المصرف الاول في البلاد، ويستحوذ على حوالي 80٪ من أعمال التمويل التجاري في العراق، ويحتل المرتبة الأولى بين البنوك العربية من حيث معدل التكلفة إلى الدخل والمرتبة 332 عالمياً من حيث رأس المال من الدرجة الأولى.



وقد أنشأ المصرف 25 فرعاً في جميع أنحاء العراق، تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية لجميع العملاء بما في ذلك الشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية.



وكجزء من مساعيه المتواصلة لتوسيع قاعدة عملائه والتوسع في أسواق جديدة.

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