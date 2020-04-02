خلية الأزمة النيابية تصدر توصيات لمنع تأثير أزمة كورونا وحظر التجوال على المواطنين

2020/04/02 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت خلية الازمة النيابية، توصيات لمنع تأثير ازمة كورونا وحظر التجوال على المواطنين.

واوصت الخلية في بيان، مجلس الوزراء ووزير التخطيط لإطلاق منحة عاجلة لكل فرد عراقي، حيث أكد الوزير امكانية دفع مبلغ ثلاثين ألف دينار على عشرة ملايين فرد عراقي لا يتقاضون اي راتب من الدولة وحسب البيانات المركزية المتوفرة لدى وزارة التخطيط.

وطالب الخلية الحكومة بعدم استيفاء اجور الكهرباء للمواطنين لغاية هذا العام، داعية الحكومة لإنشاء حساب للتكافل الاجتماعي يشمل النواب والوزراء وجميع الدرجات الخاصة، ومطالبة الحكومة بإطلاق كل الاعفاءات المتاحة لاستيراد المواد الغذائية والزراعية لسد الاحتياج الكامل للمواطن.

هذا وقررت الخلية تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة للعام الحالي للفلاحين والمزارعين جراء اقتراضهم مبالغ لشراء المكائن والمعدات والمستلزمات الزراعية.

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