الغانمي يعقد اجتماعاً ضم قادة صنوف القوة الجوية والدفاع الجوي وطيران الجيش

2020/04/02 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس السيد رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي اجتماعاً ضم قادة صنوف القوة الجوية والدفاع الجوي وطيران الجيش

حيث وجه بإكمال جميع المتطلبات وتذليل جميع المعاضل من اجل تعزيز القدرة القتالية لتلك القيادات، التي قدمت وما تزال تقدم وتؤدي واجباتها في اسناد القطعات العسكرية على الارض ومعالجة الاهداف الدقيقة بالإضافة الى الجوانب الانسانية.

وفي سياق متصل، نسب رئيس اركان الجيش إطلاق الاجازات الدورية للوجبة الثانية ضباط ومراتب اعتباراً من السبت الموافق الرابع من نيسان الحالي من أجل الحفاظ على سلامتهم من ان يصابوا بفيروس كورونا، مؤكدا ضرورة الالتزام بأجراء فحص السلامة للوجبة الملتحقة قبل الدخول لوحداتهم لضمان سلامتهم.

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