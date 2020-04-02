“تويتر” تحذف آلاف الحسابات المرتبطة بالسعودية

2020/04/02 | 18:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حذفت شركة “تويتر” آلاف الحسابات المرتبطة بالسعودية ودول اخرى، اليوم الخميس، بسبب “تلقيها توجيهات من الحكومات أو ترويجها لمحتوى مؤيد لها”.وقالت الشركة إنها حذفت الحسابات بسبب خرقها لسياساتها ومساهمتها في “تقويض النقاش العام”.وأفادت وكالة “رويترز” بأن “تويتر” حذفت 5350 حسابا استخدمت في “الإشادة بالقيادة السعودية وانتقدت النشاط القطري والتركي في […]

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