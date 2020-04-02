سلطة الطيران: سيتم تعليق الرحلات للوافدين العراقيين

2020/04/02 | 18:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أعلن مدير عام سلطة الطيران المدني، دريد يحيى جاسم، اليوم الخميس، عن تعليق الرحلات الجوية للوافدين العراقيين ابتداءً من الساعة 12 ليلاً من هذا اليوم.وقال جاسم في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "سيتم التريث بالرحلات الجوية للوافدين العراقيين ابتداءُ من الساعة 12 ليلاً من هذا اليوم وذلك لغرض تهيئة أماكن للحجر الصحي للوافدين العراقيين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة مواطنينا الكرام".وأضاف ان "قرار التريث في تلك الرحلات جاء استناداً لتوصيات اللجنة الاستشارية الخاصة بفيروس كورونا في وزارة الصحة وقررت على ضوء ذلك بحجر جميع العراقيين الوافدين من خارج العراق لمدة 14 يوم، وبهدف دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)". وأكد المدير "التزام سلطة الطيران المدني العراقي الكامل بتنفيذ قرارات الجهات العليا في البلاد المتمثلة بمجلس الوزراء وخلية الأزمة للأمر الديواني بالرقم 55 لسنة 2020، لحين حصول المستجدات بشأن عودة حركة الملاحة الجوية في البلاد إلى طبيعتها".

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