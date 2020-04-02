روسيا تنفي تصريحات ترامب بشأن اجراء بوتين اتصالا مع بن سلمان حول اسعار النفط

2020/04/02 | 18:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نفى الكرملين صحة تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حول أسواق النفط العالمية.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقا على تغريدة نشرها ترامب اليوم الخميس، وتحدث فيها عن اتصال بين بوتين وبن سلمان، إنه لم يتم […]

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