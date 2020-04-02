كورونا: عزل “السيدة زينب” بدمشق… وحظر تجوال بكل سوريا بعد إصابات جديدة

2020/04/02 | 18:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السورية عزل منطقة #السيدة_زينب، التي فيها مرقد ديني يعد قبلة للزوار من الطائفة الشيعية، القادمين خصوصاً من #إيران التي يتفشى فيها فيروس #كورونا.وقالت شبكة “سانا” الحكومية في […]

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