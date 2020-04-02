عن الكورونا وأساطير العداء لـ أميركا

2020/04/02 | 18:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يقتصر شعور المعاداة لأميركا على القوميين العرب، والإسلاميين، والشيوعيين، والنازيين أو دول العالم الثالث فحسب، بل إنّ الظاهرة بدأت تتجلّى منذ تشكل أميركا كبلدٍ مستقل في ما يعرف بالعالم […]

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