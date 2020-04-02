صحة الرصافة :مؤشر مطمئن سجل اليوم بشأن فيروس كورونا

2020/04/02 | 18:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين} كشفت دائرة صحة الرصافة، الخميس (2 نيسان 2020)، عن مؤشر مطمئن سجل اليوم بشأن الاصابات بفيروس كورونا.وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي، في بيان إن "المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة لم تسجل اية اصابة جديدة بفيروس كورونا من بين الحالات المشتبه بها التي وردتهم اليوم ولليوم الثاني على التوالي والحمد لله".واوضح الساعدي ان "تطبيق حظر التجوال بشكل تام في مناطق الرصافة للأيام المقبلة كفيل بانحسار الفيروس واعلان الرصافة خالية من وباء كورونا والسيطرة عليه بإذنه تعالى".واضاف ان "قلة اعداد الاصابات للايام الماضية وخلوها هذين اليومين مؤشرا ايجابيا"، مشيرا الى ان "كوادر صحة الرصافة على استعداد تام لاستقبال اية حالة مشتبه اصابتها بالفيروس".

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