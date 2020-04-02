“تويتر” يحذف آلاف الحسابات المرتبطة بالسعودية لهذا السبب

2020/04/02 | 18:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة حذفت شركة “تويتر” آلاف الحسابات المرتبطة بمصر والسعودية وإندونيسيا وهندوراس وصربيا، اليوم الخميس؛ بسبب خرقها لسياساتها ومساهمتها في “تقويض النقاش العام”، وانتقاد نشاطات قطر وتركيا في اليمن.وأكدت شركة “تويتر” في تصريح لها، اليوم الخميس، أن تلك الحسابات التي حذفت تتلقى توجيهات من الحكومات وتروج لمحتوى موالٍ لها.وبينت الشركة أنها أزالت […]

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