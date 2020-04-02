2020/04/02 | 18:47 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق تعلن تسجيل 6 اصابات وحالتي وفاة بكورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دمشق تعلن تسجيل 6 اصابات وحالتي وفاة بكورونا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دمشق تعلن تسجيل 6 اصابات وحالتي وفاة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).