2020/04/02 | 18:47 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امريكا تعلن نقل انظمة دفاعية الى العراق - الصورة لموقع الحرة

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