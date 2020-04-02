جونسون : سنحل لغز فيروس كورونا بزيادة فحوصات الكشف بشكل واسع

2020/04/02 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس بأن السلطات “ستزيد ب”شكل واسع النطاق” فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد بعدما سجلت البلاد عدد وفيات قياسي تجاوز 500 وفاة لليوم الثاني على التوالي.وجاء إعلان جونسون وسط تزايد الانتقادات لاخفاق الحكومة في توفير عمليات فحص واسعة خاصة للعاملين في مجال الرعاية الصحية.[…]

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