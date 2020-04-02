اطلاق سراح 136 موقوفاً كسروا حظر التجوال في الناصرية

2020/04/02 | 18:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت محكمة تحقيق الناصرية بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، اطلاق سراح 136 موقوفا بكفالة مالية لكسرهم قرار حظر التجوال في المحافظة.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، ان “المحكمة اطلقت سراح 136 موقوفا بكفالة مالية بعد توقيفهم من قبل الجهات الامنية لكسرهم قرار حظر التجوال المفروض على المحافظة”،لافتا الى “ان المتهمين تم […]

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