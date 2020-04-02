2020/04/02 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر نحن بحاجة ماسة إلى توقفات وضعية لمعالجة المسائل والتراكمات المعقدة الخاصة بمجتمعنا العراقي, بشأن علاقة (السنة العرب) بتأسيس الدولة العراقية وطبيعة التراكمات التي نشأت برفقتها, سأقول إنني سبق أن بينت رأي ذلك في دراسات عدة ومنها تلك المعنونة (هل كان الحكم الملكي طائفيا) كما أن بإمكاني ان اشير إلى أكثر من دراسة خاصة بإجابات واضحة بهذا الشان.في كل تلك الدراسات كانت آرائي قد إنتهت إلى حقيقة (ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جعفر المظفر - سنة وشيعة ... و ... عراق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جعفر المظفر - سنة وشيعة ... و ... عراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).