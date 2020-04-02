ملهم الملائكة - الحاج مهدي يبحث عن أخيه

2020/04/02 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ملهم_الملائكة واذهب فقيرا كالصلاة وحافياً كالنهر في درب الحصى و مؤجّلاً كقرنفلة محمود درويش لا يدري إن كان حقاً ينتمي إلى هذا الوطن أم لغيره، فقد تعددت قراءات زمنه حتى ما عاد يهتم إن كان الأمر حقيقة أم كابوساً طويلاً امتد لثلاثة وع......

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