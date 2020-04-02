2020/04/02 | 18:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت كتلة تحالف القوى العراقية وزارة الخارجية لاستدعاء السفير الايراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج وتحذير اخير من خطورة التدخل بالشان العراقي.

قال نائب رئيس الكتلة رعد الدهلكي في بيان إن حديث يحيى صفوي عن دفاع العراق المشروع في مواجهة المغامرات الاميركية امر لامفر منه، هو حديث مردود عليه وعلى من يصفق له فالعراق وشعبه اعرف بمصالحهم ودفاعه كان وسيبقى ضد كل من يتدخل بالشان العراقي الداخلي فايران لاتقل شرا على العراق من اميركا وغيرها من الدول التي جعلت من العراق ساحة لتصفية حساباتهم، فجميعهم اكثر خطورة على العراق من وباء كورونا.

واكد الدهلكي، أن العراق لم ولن يكون جزء من اللعبة الاقليمية وسياسة المحاور، وسيبقى للعراقيين فقط، مشددا على اهمية ان يكون للحكومة ووزارة الخارجية والقوى الوطنية المدافعة عن العراق ومصالحه فقط موقف شجاع وقوي للرد على التدخلات الخارجيه المقيته في الشأن العراقي وايقاف الابواق النشاز المصفقة لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدهلكي : العراق لن يكون جزء من اللعبة الإقليمية وسياسة المحاور وسيبقى للعراقيين فقط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدهلكي : العراق لن يكون جزء من اللعبة الإقليمية وسياسة المحاور وسيبقى للعراقيين فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).