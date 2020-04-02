مسؤول محلي لـ” العهد نيوز” تصاعد وتيرة التبادل التجاري مع سوريا رغم سريان فرض حظر التجول الصحي

2020/04/02 | 18:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اكد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، اليوم الخميس، تصاعد وتيرة التبادل التجاري بين العراق وسوريا عبر منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار .وقال المحلاوي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار شهد تصاعد وتيرة التبادل التجاري بين البلدين بعد ان سجلت […]

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