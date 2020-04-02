خبراء اقتصاديون : السعودية أوصلت رسالتين قويتين لروسيا والعالم بعد هبوط أسعار النفط

2020/04/02 | 18:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى الخبراء الاقتصاديون أن إعلان المملكة العربية السعودية خطط رفع حجم انتاجها اليومي، كرد على رفض روسيا التعاون مع منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك”، يبرز رسالتان قويتان تمكنت المملكة من إيصالها لروسيا والعالم.الرسالة الأولى، مفادها أن المملكة العربية السعودية … Readmore

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