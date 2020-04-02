2020/04/02 | 18:59 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق سراح مدير مؤسسة الشهداء في الانبار بكفالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 18:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق سراح مدير مؤسسة الشهداء في الانبار بكفالة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق سراح مدير مؤسسة الشهداء في الانبار بكفالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).