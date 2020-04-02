وزير النفط : العراق يؤيد دعوة السعودية لعقد اجتماع عاجل لأوبك

2020/04/02 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد وزير النفط، ثامر الغضبان، اليوم الخميس، أن العراق يؤيد دعوة السعودية لعقد اجتماع عاجل ل...





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