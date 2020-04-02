مقرب من الصدر يعلق على حادثة سوق ’’العورة’’ في مدينة الصدر

2020/04/02 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علق صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس (2 نيسان 2020)، على حادث الاشتباك بين الباعة والقوات الأمنية في "سوق العورة" بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال العراقي في منشور له إن "على القوات الامنية والكوادر الصحية القيام بواجباتها، ولا يحق لأحد منعها أو الاحتكاك بها مطلقاً"، مضيفاً أن "الصبر مفتاح الفرج".

يشار إلى أن اشتباكاً حدث اليوم الخميس بين الأهالي في "سوق العورة" والقوات الأمنية، على خلفية تطبيق اوامر باغلاق السوق قبل ساعة تقريباً".

بغداد اليوم _ بغداد

أكد وزير النفط، ثامر الغضبان، اليوم الخميس، أن العراق يؤيد دعوة السعودية لعقد اجتماع عاجل لأوبك، وعودة الاستقرار في الأسواق البترولية.

ودعت العربية السعودية، اليوم الخميس، إلى اجتماع طارئ لتحالف منظمة "أوبك"،

بغداد اليوم _ بغداد

اطلقت محكمة تحقيق الناصرية، مركز ذي قار، اليوم الخميس، سراح 136 موقوفا بكفالة مالية، وذلك لكسرهم قرار حظر التجوال في المحافظة.

وذكر إعلام مجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "المحكمة اطلقت

بغداد اليوم - كردستان

وضعت ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻗﻠﻴم كردستان، الخميس 2 نيسان 2020، ﺧﻄﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، فيما وجهت رسالة الى الطلبة.

وقال وزير تربية الاقليم ﺋﺎﻻﻥ ﺣﻤﺔ ﺳﻌﻴﺪ في بيان، "ﺍﺫﺍ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ فيروس ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺳﻤﺢ

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