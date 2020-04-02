كسروا حظر التجوال.. محكمة تحقيق الناصرية تطلق سراح 136 موقوفا بكفالة مالية

2020/04/02 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اطلقت محكمة تحقيق الناصرية، مركز ذي قار، اليوم الخميس، سراح 136 موقوفا بكفالة مالية، وذلك لكسرهم قرار حظر التجوال في المحافظة.

وذكر إعلام مجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "المحكمة اطلقت سراح 136 موقوفا بكفالة مالية بعد توقيفهم من قبل الجهات الامنية لكسرهم قرار حظر التجوال المفروض على المحافظة".

وأضاف، أن "المتهمين تم توقيفهم وفق احكام المادة 240 من قانون العقوبات"، مبيناً أن "الاحصائية للمطلق سراحهم للفترة من 17 /3 ولغاية 31 /3 من الشهر الماضي".

بغداد اليوم _ بغداد

أكد وزير النفط، ثامر الغضبان، اليوم الخميس، أن العراق يؤيد دعوة السعودية لعقد اجتماع عاجل لأوبك، وعودة الاستقرار في الأسواق البترولية.

ودعت العربية السعودية، اليوم الخميس، إلى اجتماع طارئ لتحالف منظمة "أوبك"،

بغداد اليوم - بغداد

علق صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس (2 نيسان 2020)، على حادث الاشتباك بين الباعة والقوات الأمنية في "سوق العورة" بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال العراقي في منشور له إ

بغداد اليوم - كردستان

وضعت ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻗﻠﻴم كردستان، الخميس 2 نيسان 2020، ﺧﻄﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، فيما وجهت رسالة الى الطلبة.

وقال وزير تربية الاقليم ﺋﺎﻻﻥ ﺣﻤﺔ ﺳﻌﻴﺪ في بيان، "ﺍﺫﺍ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ فيروس ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺳﻤﺢ

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