واشنطن توضح بشأن نقل أنظمة دفاعية الى العراق

2020/04/02 | 19:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت واشنطن، اليوم الخميس، نقل أنظمة دفاعية إلى العراق، لحماية مايسمى بـ"التحالف الدولي" ومن ضمنها القوات الأمريكية في البلاد....

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