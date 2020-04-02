وزارة الدفاع العراقية تهدد بملاحقة مطلقي الشائعات

2020/04/02 | 19:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع العراقية المعلومات المتداولة عن تمديد فترة بقاء منتسبي وزارة الدفاع لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مهددة بملاحقة مطلقي الشائعات قانونيا....

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