🟠شاهد أسراب من الجراد تدخل الى محافظة النجف

2020/04/02 | 19:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🟠أسراب من الجراد تدخل الى محافظة النجف🟠للاشتراك بقناة تسريبات نيوز على التلغرام https://t.co/juu81gxqvM pic.twitter.com/p0t5Z0DCMx — تسريبات (@alhakaeksite) April 2, 2020 🟠للاشتراك بقناة تسريبات نيوز على التلغرام https://t.me/joinchat/AAAAAE7_6e1AeLX_QUe4BA

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