2020/04/02 | 19:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عودة 308 عراقيين عالقين كانوا عالقين في الاردن.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”تم تسيير رحلتين استثنائيتين للخطوط الجوية العراقية من عمان ،الأولى على متنها 152 مواطنا والثانية على متنها 156 مواطنا، بواقع اجمالي( 308 )مواطن”.واضاف، ان”ذلك جاء بالتنسيق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الخارجية تعلن عودة 308 عراقيين عالقين من الاردن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الخارجية تعلن عودة 308 عراقيين عالقين من الاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).