سكرتير القائد العام الفريق الركن البياتي: المواد الغذائية والصحية والمعقمات تدخل من المنافذ بانسيابية عالية

2020/04/02 | 19:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، الخميس، أن المواد الغذائية والصحية والمعقمات تدخل من المنافذ بانسيابية عالية.وقال البياتي في حديث لـ وكالة صدى ، إن “المواد الغذائية ومواد الخضار والفواكه والمواد الصحية والمعقمات تدخل من المنافذ الحدودية العراقية المفتوحة البحرية ومنفذي القائم وطريبيل بانسيابية عالية وبدون عراقيل”.وتشهد اغلب المحافظات العراقية

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