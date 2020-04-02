وزارة الصحة تعلن تسجيل 44 اصابة جديدة بكورونا و20 حالة شفاء في العراق

2020/04/02 | 19:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 44 اصابة جديدة بكورونا و20 حالة شفاء في العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت ٤٤ اصابة جديدة مؤكدة ب‍فيروس كورونا المستجد في العراق”، موضحة أنها “موزعة كالتالي، بغداد الكرخ: ١، مدينة الطب: ١، البصرة: ٥، النجف: ١٠، السليمانية: ١٢، كربلاء:

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