الخارجية: تسيير اخر رحلتين الى الاردن قبل التعليق

2020/04/02 | 19:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الخميس، عن تسيير رحلتين استثنائيتين للخطوط الجوية العراقية من عمان الى بغداد.وقال الصحاف في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم تسيير رحلتين استثنائيتين للخطوط الجوية العراقية من عمان، الأولى على متنها 152 مواطن والثانية على متنها 156 مواطن، بواقع اجمالي( 308 )مواطن".وأضاف انه "جاء ذلك بالتنسيق مع خلية الأزمة المركزية، ووزارة النقل، وبمتابعة حثيثة من قبل وزير الخارجية، وبجُهُود استثنائية بذلها السفير، والكادر الدبلوماسي لاستحصال الموافقات الأصوليّة لفتح المجال الجوي بين بغداد وعمان، لإعادة المواطنين العراقيين العالقين لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة".

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