تسجيل أول حالات الشفاء من كورونا عبر

2020/04/02 | 19:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت تقارير صحية إيطالية ، اليوم الخميس ، عن تسجيل أول حالات شفاء بين المصابين بعدوى فيروس كورونا ، عن طريق استخدام "بلازما دم" ، محملة بالأجسام المضادة لأشخاص تعافوا من الوباء.وأفادت وكالة "آكي" الإيطالية ، بأن "تجربة علاج البلازما تمت في مستشفى سان ماتيو التعليمي بمدينة بافيا، جنوب ميلانو بإقليم لومبارديا، التي تعتبر المنطقة الأكثر تضررا من فيروس كورونا في إيطاليا".وأوضحت أن "اثنين من الأطباء (زوج وزوجته) كانا من أول المتبرعين بالدم، ويعدان أول المصابين بفيروس كورونا في محافظة بافيا".

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