الصدر يعلق على كسر الحظر والاشتباك مع الجيش في “سوق العورة”: لايحق لهم!

2020/04/02 | 19:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: علقت الصفحة الناطقة باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، على اشتباك الباعة والقوات الأمنية في “سوق العورة” بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.ونشرت صفحة صالح محمد العراقي منشوراً إن “على القوات الامنية والكوادر الصحية القيام بواجباتها، ولا يحق لأحد منعها أو الاحتكاك بها مطلقاً”، مضيفاً أن “الصبر مفتاح الفرج”.يشار […]

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