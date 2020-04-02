🟠بالوثيقة…وزير التربية تنهي مهام مدير تربية سامراء

2020/04/02 | 19:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزيرة التربية، سها العلي بك، اليوم الخميس، انهاء تكليف زياد طارق حنون، من مهام إدارة قسم تربية سامراء وكالة، وتنسيب قصي وجيه مهدي على ملاك المديرية العامة لتربية اصلاح […]

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