إصابة علي لاريجاني رئيس البرلمان الايراني بفيروس كورونا

2020/04/02 | 19:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – الزمان اعلن في طهران عن اصابة رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، بفيروس كورونا المستجد.ويخضع لاريجاني حاليا للحجر الصحي نتيجة إصابته بالفيروس.وأصدرت دائرة العلاقات العامة في البرلمان الإيراني بيانا قالت فيه إنه “بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على رئيس البرلمان علي لاريجاني، خضع لاختبار الإصابة بفيروس كورونا، وبعد أن تبين أن […]

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