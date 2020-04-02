السعودية تفرض حظر تجوال كاملاً في مكة والمدينة

2020/04/02 | 19:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – فرضت السعودية الخميس حظر تجوال كامل في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتين عادة ما يزورهما ملايين المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة، فيما أعلنت خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد و165 إصابة.ويأتي حظر التجوال بعد يومين من دعوة وزير الحج والعمرة السعودي المسلمين إلى التريث في إبرام عقود متعلقة بالحج […]

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