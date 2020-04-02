2020/04/02 | 19:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد العراق دعوته، اليوم الخميس، الى الإسراع لعقد اجتماع عاجل للدول المصدرة للنفط اوبك وللمنتجين المتحالفين معها من خارجها ، وتأييده لجميع الدعوات التي تأتي في هذا الإطار .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط : العراق يؤيد الدعوة لعقد اجتماع عاجل لأوبك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط : العراق يؤيد الدعوة لعقد اجتماع عاجل لأوبك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).