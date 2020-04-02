الحشد الشعبي يعفر منطقة الشعلة

2020/04/02 | 19:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت الفرق الصحية في معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين بالحشد الشعبي، الخميس، بحملة تعفير في منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن الفرق الصحية في معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين بالحشد الشعبي قامت، اليوم، بتعفير كافة الدوائر الخدمية والشوارع المهمة والأسواق الشعبية.وأضاف أن عملية التعفير جاءت ضمن حملة “كبح

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