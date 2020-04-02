2020/04/02 | 19:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق اللواء 40 في الحشد الشعبي، الخميس، حملة تعفير في مركز محافظة كربلاء المقدسة.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن للواء 40 في الحشد الشعبي، الخميس، حملة تعفير في مركز محافظة كربلاء المقدسة وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وأضاف، أن الحملة شملت عدة مناطق، فضلا عن منازل المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 40 بالحشد الشعبي يعفر مناطق مركز كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 40 بالحشد الشعبي يعفر مناطق مركز كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).