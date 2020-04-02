مباشر،،شاهد حلقة جديدة “بودكاست عراق” مع د.زيد خورشيد وهبة جعفر واسيل عماد عن كورونا

2020/04/02 | 19:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- يس عراق: مباشر..حلقة جديدة من “بودكاست عراق” مع د.زيد خورشيد موضوع الحلقة: طرق انتشار الفيروس واعراض الاصابة.تعقبه في الساعتين التاليتين هبة جعفر وأسيل عماد في تغطية تداعيات وباء كورونا في العراق.لمشاهدة البث المباشرة أضغط هنا

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