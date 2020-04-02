عبر دائرة تلفزيونية مغلقة .. مشاركة عراقية فعالة في الاجتماع الاستثنائي للصحة العالمية

2020/04/02 | 19:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشارك العراق عبر وزارة الصحة والبيئة واللجنة النيابية ، اليوم الخميس ، في اجتماع مجلس وزراء الصحة لمنطقة شرق البحر المتوسط لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة التصدي لفيروس كورونا.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري ، في بيان تلقت "كلكامش برس" ، نسخة منه ، انه "شارك رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري اليوم الخميس في اجتماع مجلس وزراء الصحة لمنطقة شرق البحر المتوسط لمنظمة الصحة العالمية من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة المخصصة لمناقشة التصدي لجائحة كورونا في مقر وزارة الصحة".واضاف البيان ، ان "الاجتماع حضره وزير الصحة جعفر صادق علاوي و الوكلاء في الوزارة ومديرة الصحة الدولية ومدير منظمة الصحة العالمية في العراق وادهم اسماعيل وتم التواصل عبر الدائرة التلفزيونية مع احمد المنظري المدير الاقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط ".وتابع البيان ، انه تم "عرض اهم المستجدات الخاصة بفايروس كورونا والاجراءات وخطط الوزارة المستقبلية لمكافحة انتشار وباء كورونا واتباع اللوائح الصحية العالمية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية".

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