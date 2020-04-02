بالوثيقة.. واسط توقف الاستقطاعات المترتبة على القروض الممنوحة لموظفي الدولة

2020/04/02 | 19:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه رئيس خلية الأزمة في واسط، عادل الزركاني، اليوم الخميس، الدوائر الحكومية في المحافظة لإيقاف الاستقطاعات المترتبة على رواتب الموظفين وإعادتها عند استقرار الأوضاع.

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