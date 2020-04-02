إيطاليا.. تسجيل 760 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 115241

2020/04/02 | 19:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا اليوم الخميس، عن تسجيل 760 وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء إلى 13915 شخصا.

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