السليمانية تخفف قيود حظر التجوال وتغلق مئات المتاجر

2020/04/02 | 20:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في السليمانية باقليم كوردستان تعليمات جديدة بشأن حظر التجوال، يوم الخميس، بينما كشفت المحافظة إغلاقها مئات المواقع خلال حملة تطبيق إجراءات الصحة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وجاء في تعميم للجنة إلى الوحدات الادارية والدوائر المعنية في حدود محافظة السليماني، اطلعت عليه شفق نيوز، انها قررت، عقب اجتماع، السماح للمواطنين داخل مدينة السليمانية بالتجوال اعتباراً من الساعة 12 ليلا لغاية 6 صباحاً دون الحاجة لترخيص مسبق من أجل إنجاز أعمال ضرورية جداً.

وأضاف البيان أن على المواطنين الالتزام التام بالتعليمات والاجراءات الصحية والادارية والامنية، وانجاز اعمالهم الضرورية على عجالة والعودة الى منازلهم فقط من اجل توفير المستلزمات اليومية وحالات المرض وذلك مشيا (راجلين) من دون تجمع.

وتابع البيان انه عدا القطاعات التي سمحت بيانات وزارة الداخلية واللجنة العليا للعمليات بتجوالها لا يعمل باية رخصة خلال صدور هذه القرارات وسيكون الطرف الذي اصدر الترخيص والجهة المرخص لها مسؤولين عنه.

واكد البيان أن أي شخص ليس في واجب رسمي ويستخدم محل عمله ومكانته للتجوال يعاقب وفقا لفقرات البيان 23 لسنة 2020 الصادر عن وزارة الداخلية.

من جانبها، أعلنت قائممقامية مركز السليمانية ان لجانها المشتركة قامت خلال شهر آذار الماضي بتفقد أكثر من 6 الاف متجر وموقع للبحث والفحص، مبينة ان الحملات اسفرت اغلاق 345 منها ومعاقبة أكثر من 600.

وجاء في بيان للقائممقامية ورد لشفق نيوز، أن اللجان المشتركة تفقدت 6 الاف و379 متجرا وموقعا مختلفا.

وقال البيان ان اللجان قامت ببحث دقيق في كيفية الالتزام وتنفيذ الشروط والتعليمات الصحية، لافتا الى تحرير وصولات خرق الشروط لـ637 محلا وتنبيه 424 أخرى، وإغلاق 345 محلا مع تغريمهم وتحويل اصحابها الى المحاكم.

كما جاء في البيان ان الاحصاءات فان شهر اذار شهد اتلاف 68 طنا وخمسمائة كلغم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية المضرة.

واكد البيان انه وفقا للتعليمات الخاصة باللجان المشتركة فان اي محل لا يلتزم بالتعليمات فانه تنبيهه اولا ومن ثم يصار الى معاقبته بالغرامة المادية وفي حال تكرر الخرق سيحال الى المحاكم ليلقى جزاءه القانوني.

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