2020/04/02 | 20:03 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم صحة الإقليم للمربد: سجلنا 190 إصابة بكورونا تم شفاء 61 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 20:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم صحة الإقليم للمربد: سجلنا 190 إصابة بكورونا تم شفاء 61) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم صحة الإقليم للمربد: سجلنا 190 إصابة بكورونا تم شفاء 61) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).