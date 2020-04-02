بالوثائق: قرار باغلاق صالة العمليات بمستشفى بالبصرة بعد اصابة معاون طبيب تخدير بكورونا

2020/04/02 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

بغداد اليوم- بغداد

على عكس المتوقع، وفي مفاجأة لم يكن يتوقعها اكبر المتفائلين، نجح العراقيون حتى الان، في اجتياز تحول وباء كورونا الى ’’جائحة’’ تسقط الالاف تلو الالاف في بلد لا يملك ابسط مقومات الصحة العامة، ويتعالج الالاف

بغداد اليوم _ متابعة

وضع الملياردير الأميركي بيل غيتس خطة من 3 نقاط، من أجل التصدي لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي تخطى عدد الإصابات فيها 200 ألف، والوفيات 5 آلاف شخص حتى اللحظة.

وقال غيتس في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست&quo

بغداد اليوم _ بغداد

أكد وزير النفط، ثامر الغضبان، اليوم الخميس، أن العراق يؤيد دعوة السعودية لعقد اجتماع عاجل لأوبك، وعودة الاستقرار في الأسواق البترولية.

ودعت العربية السعودية، اليوم الخميس، إلى اجتماع طارئ لتحالف منظمة "أوبك"،

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