عمليات بغداد توضح بعد معلومات عن حدوث كسر متعمد من الاهالي لحظر التجوال بمدينة الصدر

2020/04/02 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، توضحياً على خلفية معلومات تحدثت عن كسر متعمد، من قبل أهالي مدينة الصدر لحظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا.

ونفت قيادة العمليات، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أهالي مدينة الصدر شرقي العاصمة بكسر حظر التجول الوقائي في احد القطاعات، وابعاد منتسبي الجيش خارج هذه المدينة".

وأكد بيان قيادة العمليات أن "علاقة القوات الامنية مع المواطنين بافضل حالاتها"، داعياً إلى "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها، والتعامل مع الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً".

وعلق صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس (2 نيسان 2020)، على حادث الاشتباك بين الباعة والقوات الأمنية في "سوق العورة" بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال العراقي في منشور له إن "على القوات الامنية والكوادر الصحية القيام بواجباتها، ولا يحق لأحد منعها أو الاحتكاك بها مطلقاً"، مضيفاً أن "الصبر مفتاح الفرج".

يشار إلى أن اشتباكاً حدث اليوم الخميس بين الأهالي في "سوق العورة" والقوات الأمنية، على خلفية تطبيق اوامر باغلاق السوق.

بغداد اليوم- بغداد

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وقال الموسوي لـ(بغداد اليوم)،

بغداد اليوم-بغداد

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وقال عليوي في ح

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