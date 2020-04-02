في 3 نقاط.. بيل غيتس يضع

2020/04/02 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

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وضع الملياردير الأميركي بيل غيتس خطة من 3 نقاط، من أجل التصدي لفيروس كورونا في الولايات ال...





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