2020/04/02 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم
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وضع الملياردير الأميركي بيل غيتس خطة من 3 نقاط، من أجل التصدي لفيروس كورونا في الولايات ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
في 3 نقاط.. بيل غيتس يضع "وصفة الخلاص" من كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ متابعة
وضع الملياردير الأميركي بيل غيتس خطة من 3 نقاط، من أجل التصدي لفيروس كورونا في الولايات ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
في 3 نقاط.. بيل غيتس يضع "وصفة الخلاص" من كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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