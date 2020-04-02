العراق يعلن تأييده لدعوة عقد اجتماع عاجل لأوبك

2020/04/02 | 20:04 - المصدر: السومرية نيوز

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جدد العراق دعوته الى الإسراع لعقد اجتماع عاجل للدول المصدرة للنفط اوبك وللمنتجين المتحالفين معها من خارجها، وتأييده لجميع الدعوات التي تأتي في هذا الإطار.





وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، وجه رسالة للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك محمد باركيندو اليوم، أكد فيها على تأييد العراق لعقد اجتماع عاجل لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك + من اجل تدارس تداعيات السوق النفطية، واتخاذ الإجراءات السريعة من اجل اعادة الاستقرار للسوق النفطية وإعادة التوازن بين العرض والطلب".

واضاف أن "الغضبان كان قد أجرى اتصالات عديدة مع وزراء الدول الأعضاء في منظمة اوبك والمتحالفين معها من خارجها ومع سكرتير المنظمة ورئيس الدورة الحالية"، داعياً فيها الى ضرورة "عودة الوزراء الأعضاء الى طاولة الحوار من اجل العمل على وقف تداعيات انهيار الأسواق النفطية، والإسراع بالاتفاق على صيغة تسهم في استقرار السوق النفطية وإعادة التوازن".وأشار جهاد إلى أن "وزير النفط عبر عن ثقته في إمكانية الاتفاق خلال الاجتماع المقبل، على صيغة تسهم في تحقق نتائج إيجابية تصب في مصلحة الجميع وتعيد الاستقرار تدريجياً للسوق العالمية".





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